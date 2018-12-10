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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين فى خلية أكتوبر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية اكتوبر الإرهابية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي اصدرت قرارها المتقدم.
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