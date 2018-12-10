منتخب الشاطئية يلتقى مدغشقر اليوم فى أمم افريقيا بشرم الشيخ

يخوض اليوم الإثنين منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق مباراته الثانية أمام نظيره منتخب مدغشقر في لقاءات فراعنة الشاطئية، بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.



وتغلب منتخب فراعنة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق على نظيره المغرب بستة أهداف مقابل هدف فى افتتاحية لقاءات منتخب مصر بالبطولة الإفريقية.



ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا حيث وقع في مجموعة تضم "المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر"، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق "السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا".



ويعتمد الجهاز الفنى لمنتخب فراعنة الشاطئية على قائمة من اللاعبين ضمت كلا من: "عبد العزيز صباح ومحمد فوزي ومصطفى أحمد ومصطفى سمير ومصطفى على أحمد الشحات وهيثم عاطف وكريم سيد وعبد الرحمن حسن ومحمد عبد النبي والحسيني طه وحسان محمد".



يذكر أن البطل والوصيف في بطولة أفريقيا؛ سيتأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في باراجواي.