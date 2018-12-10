ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

منتخب الشاطئية يلتقى مدغشقر اليوم فى أمم افريقيا بشرم الشيخ

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية
يسري غازي
يخوض اليوم الإثنين منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق مباراته الثانية أمام نظيره منتخب مدغشقر في لقاءات فراعنة الشاطئية، بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

وتغلب منتخب فراعنة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق على نظيره المغرب بستة أهداف مقابل هدف فى افتتاحية لقاءات منتخب مصر بالبطولة الإفريقية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا حيث وقع في مجموعة تضم "المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر"، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق "السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا".

ويعتمد الجهاز الفنى لمنتخب فراعنة الشاطئية على قائمة من اللاعبين ضمت كلا من: "عبد العزيز صباح ومحمد فوزي ومصطفى أحمد ومصطفى سمير ومصطفى على أحمد الشحات وهيثم عاطف وكريم سيد وعبد الرحمن حسن ومحمد عبد النبي والحسيني طه وحسان محمد".

يذكر أن البطل والوصيف في بطولة أفريقيا؛ سيتأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في باراجواي.
loading...

ترشيحاتنا

حكم زواج المسيار

اليوم.. محاكمة رئيس حي الموسكى المتهم بالرشوة

الطفل ضحية التنمر بالبساتين: المدرس بيقولي يابنت.. فيديو

4 عادات توقفي عنها لصحة جهازك الهضمي

السفارة الأمريكية تعلن عن فتح باب التقديم للفتيات ببرنامج TechGirls 2019

عالم مصريات: طقوس الشعوذة للأجانب بمعبد الكرنك صحيحة وليست المرة الأولى .. فيديو

الصحف السعودية: الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة زيادة الاستثمارات مع القارة الأفريقية.. وقمة الرياض تشدد على ضرورة المحافظة على البيت الخليجي.. وماكرون يبحث عن تسوية للاحتجاجات

اليوم.. انطلاق الدورة الثانية من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة

اليوم .. طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى 13 درجة على القاهرة

أحمد شوبير ضيف الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد.. فيديو

5 معلومات عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده

موقع أمريكي: الجيش الإلكتروني السوري اخترق مؤسسات صحفية كبرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

فيديو

شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn
عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟