باحث في علوم المصريات: مصر تحظر الطقوس المشينة للبعض أمام الآثار والأهرامات

قال فرنسيس أمين الباحث في علوم المصريات، إنه إذا تم حصر الكتب الصادرة فى العالم للجمعيات الغيبية الذين يعبدون الالهة القديمة نجد انهم موجودون بالملايين فى العالم، فمثلًا عبادة الأهرامات ليست وليدة اليوم، وموجودة من القرن السادس عشر، والعالم يعرف عبادة الأهرامات منذ القرن الـ16، مشيرا الى ان القانون المصرى يرفض مثل هذه الأفعال.





وأضاف "أمين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على فضائية "تن تى فى" فى تعليقه على الطقوس المشينة التى يقوم بها البعض عن الآثار إن مفتشي الآثار حريصون للغاية على تطبيق القانون ويدركون خطورة هذا الأمر، حيث إنه يستطيع كشفهم عبر ملابسهم وتجمع المجموعة وبعض الأصوات التى تصدرها أو بكثير من الشركات التى تنظم لهم رحلات ، مشيرا الى أهمية الوعي لدى الحارس أو مايطلق عليه "الغفير" لكى يدركون الأمر ولا يتم إغراؤهم بالأموال .



