أهالي قرية بالمنوفية يستغيثون: مازالت مياه الأمطار تغطي الشوارع

يشتكي أهالي قرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، من تراكم مياه الأمطار بشوارع القرية رغم مرور أكثر من ٥ أيام على سقوط الأمطار.



وقال أحد أهالي القرية، إن الشوارع تحولت الي برك مياه وأخرى طينية، موضحا أنه تم إبلاغ رئيس الوحدة ونائب رئيس مجلس المدينة ورئيس المدينة ولم يتحرك اى مسئول.



وأضاف، أن منظومة النظافة انقطعا عن دخول القرية منذ اسبوع وانقطاع الإنارة بمحول المقابر بالكامل الذى يشمل نصف شوارع القرية وطريق المقابر وطريق المدرسة الابتدائية والإعدادية وكذلك انقطاع الانارة فى معظم الكشافات الموجودة على طريق القرية.



وناشد الأهالي محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس بالنظر الي مشاكل القرية وسحب مياه الأمطار من الشوارع.

