ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مستشار أبو مازن يهدد بإجراءات أحادية حال رفض إسرائيل تغيير اتفاقية باريس

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:46 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
أكد محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، اليوم ، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات "أحادية" ضد إسرائيل، في حال رفض تل أبيب تغيير اتفاق باريس الذي وقع عام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح محمد مصطفى - لإذاعة "صوت فلسطين" - أن "اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولابد من تغييره"، قائلًا إن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، وأن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة.

وأعرب مصطفى، عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلي وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل ومتوازن، معتبرًا أن الجانب الإسرائيلي "يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية".

وأشار مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية، إلى أن من ضمن الإجراءات على الواردات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي هو فرض رسوم جمركية معينة عليها وبالتالي يصبح السوق غير مفتوح كما تنص عليه الاتفاقية بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات التي فيها مصلحة للجانب الفلسطيني واقتصاده.

وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل عام 1994 في باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.

يذكر أن لقاء فلسطينيا إسرائيليا عقد الشهر الماضي في تل أبيب، بين مسئولين من السلطة ووزير الأمن الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. حديث جانبي بين ولي العهد السعودي وممثل قطر في قمة الخليج

الفيفا يحتفي بالرقم القياسي للأهلي في مونديال الأندية

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود

قرار سعودي بشأن الرسوم على الوافدين

النجم الساحلي يصدم الأهلي: لن نتنازل عن 5 ملايين دولار للاستغناء عن بن عمر

المجلس الإسلامي بأستراليا: لا يوجد مفتي للدولة اسمه مصطفى راشد.. فيديو

شاب يروي مأساته مع الإدمان.. تحولت إلى حرامي عشان أشتري تامول ..فيديو

سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ثعبان ضخم يلتهم طائرا بطريقة مرعبة فى أستراليا.. فيديو

محمد الخطاري يكتب: استثمر في البحيرة

كارثة على أبواب مدرسة البدرشين.. الطالبات وأولياء الأمور يستغيثون من التحرش: كل يوم بهدلة

عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟