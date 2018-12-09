شاب يروي مأساته مع الإدمان.. تحولت إلى حرامي عشان أشتري تامول ..فيديو

عرض الإعلامي عمرو الليثي، قصة إنسانية مؤلمة، بطلها شاب يُدعى محمد طارق، عمره 21 عامًا، من محافظة القليوبية.





وأوضح "الليثي"، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن محمد دخل عالم المخدرات وهو في سن الخامسة عشرة، وتعرض لحادث سير، نتج عنه إصابات بالغة في عظام جسده، وقرر له الطبيب أقراص الترامادول كمسكن قوي، نظرًا لخطورة حالته، ومنذ ذلك الوقت تحول الترامادول معه من علاج إلى إدمان، ولم تطُل هذه الفترة حتى تعاطي الحشيش لزيادة إحساسه بالمخدرات.





وقال "محمد": «أنا دخلت مجال الإدمان بعد حادثة، وصحابي إدوني تامول علشان كنت تعبان جدا، وبعد كدا أدمنت التامول، وكانت بشتغل علي التوك توك، وواحد خدني مكان شميت فيه هيروين وأدمنته، وبقيت أروح علي طول أجيب هيروين».





وأضاف: «حياتي اتدمرت والناس إللي بتحبني بعدت عني، ونفسي أبطل الإدمان»، مضيفا «كنت بجيب تمن الحشيش من البيت، وكنت بأخذ تليفون أمي أبيعه وتليفون أخويا، وأبيع الريسيفر أو أنبوبة، وبعد كدا عرفوا وبقا يخلوا بالهم شويه».



