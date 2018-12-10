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أخبار البلد

مساعد وزير المالية: جميع المتحصلات الحكومية ستتحول إلى الإلكترونية في 2019

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:47 ص
وزير المالية
وزير المالية
احمد عبد القوى
قال المهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن مفهوم وزارة المالية للتحول الرقمي هو كيفية توظيف التكنولوجيا داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو القطاع الخاص على حد سواء وتقديم الخدمات للجمهور لجعل جميع الخدمات المقدمة تتم بشكل أسهل وأسرع بما يضمن توفير الوقت والجهد في آن واحد للوصول في النهاية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد ناصف خلال فعاليات النسخة السنوية الثانية من يوم الإبداع لشمال إفريقيا في مصر تحت شعار "الابتكار من أجل التحول الرقمي بشمال إفريقيا"، أنه وعلى ضوء توجهات المجلس القومي للمدفوعات الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي مع الحكومة والتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية فقد أولت وزارة المالية اهتماما بالغًا بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة وهما المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وأوضح: "لقد تم تنفيذ كافة المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات الورقية الحكومية والنقد خاصة بعد إقفال كافة حسابات الوحدات الحسابية بالبنك المركزي (61,000 ألف حساب ) والحكومة تقوم بصرف رواتب 4.5 مليون موظف عن طريق كروت البنوك. 

وأشار ناصف إلى أن تحول جميع المتحصلات الحكومية إلى إلكترونية خلال 2019، مضيفا أن وزارة المالية تعطي الفرصة لجميع الشركات والجهات لطرح أفكارها ومقترحاتها لتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني كما اشتركت في مؤتمر شركة هواوي للابتكار لعرض إنجازاتها في التحول الرقمي والاستفادة من الجديد الذى تقدمه الشركة في هذا المجال".

من جانبه قال السيد تشو جيبان رئيس منطقة شمال أفريقيا بهواوي تكنولوجيز، إن التحول الرقمي له أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية للدول، وأن زيادة استثمارات الدولة في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بنسبة 16% إلى 20% تنعكس علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 %.

وتابع: مصر غنية بالمواهب ولديها أسس قوية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعتقد أن مصر ستصبح مركزا أساسيا لمواهب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المستقبل".

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