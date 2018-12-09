نيرمين عادل زوجة رجل مدمن في عايش ميت.. صور

بدأت الفنانة والإعلامية الشابة نيرمين عادل تصوير أول مشاهدها في فيلمها الجديد «عايش ميت» بمنطقة المنصورية، والذي يُعد أول أعمالها لتبدأ به مشوارها الفني.





وتجسد نيرمين عادل في أحداث الفيلم شخصية سيدة يعاني زوجها من ادمان المخدرات، وتحاول مساعدته بكل الطرق، وتلجأ إلى دجال كي يساعدها في مشكلتها.



