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فن

نيرمين عادل زوجة رجل مدمن في عايش ميت.. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأت الفنانة والإعلامية الشابة نيرمين عادل تصوير أول مشاهدها في فيلمها الجديد «عايش ميت» بمنطقة المنصورية، والذي يُعد أول أعمالها لتبدأ به مشوارها الفني. 

وتجسد نيرمين عادل في أحداث الفيلم شخصية سيدة يعاني زوجها من ادمان المخدرات، وتحاول مساعدته بكل الطرق، وتلجأ إلى دجال كي يساعدها في مشكلتها.

"عايش ميت" بطولة كل من: "عبدالله مشرف، عنايات صالح، عمرو رجب، إحسان ترك، سعد الحباك، نيرمين عادل، لميس الشاذلي، سمر سيف، عيد صالح، عبدالله غنيم، موسى العناني، نهى مجدي، نياكور بوث، سامح شداد، إيهاب أسامة، الطفل سيف إيهاب"، إنتاج شركة صوت مصر للإنتاج الفني، تصوير "محمد قباقة، محمود بونو"، قصة وسيناريو وحوار "سمر سيف"، إخراج" صالح عبد القادر".
نيرمين عادل زوجة رجل مدمن في عايش ميت.. صور
نيرمين عادل زوجة رجل مدمن في عايش ميت.. صور
نيرمين عادل زوجة رجل مدمن في عايش ميت.. صور
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