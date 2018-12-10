عقد تمويل 1.25 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات بكربون القابضة

أبرمت شركة كربون القابضة المصرية عقد تمويل قيمته 1.25 مليار دولار لبناء مجمع عملاق للبتروكيماويات في ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر، وسيكون مجمع التحرير للبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفته 10.9 مليار دولار أكبر مجمع في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يوفر 48 ألف فرصة عمل.



وقال بيان لمجلس الوزراء إن شركة كربون وقعت على عقد التمويل مع مؤسسة "أفريقيا فاينانس كوربوريشن التي تعمل في مجال تمويل التنمية الأفريقية وتطوير المشروعات لتمويل مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة بمبلغ 1.25 مليار دولار".



ونقل البيان عن باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كربون قوله "إنه تم التوقيع مع عدد من المؤسسات التمويلية بمبلغ 5.4 مليار دولار"، وعن سان جييف جوبتا ممثل مؤسسة أفريقيا فاينانس كوربوريشن للخدمات المالية قوله إن "الحكومة المصرية تتبع سياسات لتنويع الاقتصاد وتدعم القطاع الخاص لتطوير صناعات جديدة لخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للمصريين.



وأضاف "نفخر بشراكتنا مع مجمع التحرير للبتروكيماويات والذي سيكون انطلاقة كبيرة فى أحد أهم الصناعات البتروكيماوية في المنطقة الاقتصادية والذي يعود بالنفع الأكبر على الدول الإفريقية".



وكانت كربون، وهي شركة خاصة، قد وقعت على عقد بناء المجمع في يونيو حزيران. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الربع الأول من عام 2019.