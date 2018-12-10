إدارة المحاصيل الزراعية تصدر 12 إرشادًا لحماية محصول العنب

قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للمزراعين مجموعة من الإرشادات الفنية للخدمة الشتوية لمحصول العنب، التي يجب علي المزارعين عدم نسينها خلال هذه الفترة حفاظا علي الناتج الكمي والكيفي للمحصول.



وجاءت الارشادات:



1- يبدأ موسم التقليم في الأصناف المبكرة مثل الفليم في الأسبوع الأخير من نوفمبر ويترك عليه من 20-30 دابرة (الدابرة 2-3 عين) لان التقليم في الفليم تقليم قصير.



2- السوبيريور من الأصناف المبكرة أيضا ويتـأخر في التقليم عن الفليم (5-7 أيام) ويتم ترك 8-10 طراحات مع 4-6 دوابر تجديدية وتكون أقرب لرأس الكرمة خصوصا في نظام تدعيم التكاعيب.



3- الأصناف متوسطة النضج مثل الطومسون سيدلس ( البناتي) يتم تقليمه في ديسمبر و يكون عدد الطراحات مثل السوبيريور تقريبا و لكن طول الطراح يزيد عن السوبيريور حيث يترك على الطراح في البناتي 10-12 عين اما في السوبيريور طول الطراح 8-10 عين.



4- الاصناف المتأخرة مثل الكريمسون يبدأ تقليمه في الأسبوع الأخير من ديسمبر او الأسبوع الأول من يناير.



5- يتم اجراء رية خفيفة بعد الانتهاء من التقليم لجميع الأصناف.



6- بعد التقليم مباشرة يتم رش اوكسي كلور النحاس بمعدل 400جم/لتر.



7- يبدأ رش الدورمكس (كاسر السكون) من الأسبوع الأول من يناير بتركيز 5% أي 5 لتر/ 100لتر ماء+ 30 سم3 مادة ناشرة.



8- قبل رش الدورمكس يتم اجراء رية ثقيلة 100-120لتر/شجرة و الفترة بين رش اوكسي كلور النحاس و الدورمكس يجب الا تقل عن 21 يوم.



9- اختيار الطراحات يجب ان تكون ناضجة و خالية من الامراض و في الغالب يكون تم اختيارها و تجهيزها اثناء التقليم الصيفي و دفعة التسميد بعد المحصول كذلك الدوابر.



10- يتم مقاومة البق الدقيقي في ديسمبر و يناير و ذلك بتقشير القلف و إخراجه خارج المزرعة ثم الرش بأحد المبيدات الحشرية و غالبا عملية التقشير لا تتم كل عام و لكن كل 2-3 سنوات.



11- إجراء الخدمة الشتوية.



12- يتم تجهيز محلول مغلي الجير و الكبريت لرش الجذوع كالاتي : 36 كجم جير + 18 كجم كبريت زراعي/ 200 لتر ماء و يتم الغلي حتى يظهر اللون الأحمر و رائحة تشبه البيض الفاسد و بعدها يتم اخذ المحلول الناتج و رشه بمعدل 15 لتر من المغلي/ 600 لتر ماء.

