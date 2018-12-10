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أخبار البلد

الأطباء: حالتنا المالية غير ميسرة كما يعتقد الناس.. ونرغب في راتب عادل

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:50 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور راجح السياجي مقرر لجنة الشباب والتكليف عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تم تقديم مقترح تفرغ الاطباء من قبل النقابة العامة للاطباء ضمن مشروع قانون الكادر، مضيفا أنه لاتوجد مشكلة في تفرغ الطبيب وعدم جمهة بين العمل الخاص والحكومي.

وأكد السياجي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب توفير اجر عادل يضمن حياة كريمة للاطباء، مضيفا ان يجب الاسترشاد بموظفوا الدولة ذات التفرغ الوظفي من الناحية المادية.

وأوضح مقرر لجنة الشباب، أنه يجب النظر ايضا الي بدل العدوي المتدني الذي يتقاضة الأطباء حوالي 19 جنيها، مشير إلى أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية.

وأوضح عضو المجلس، أن الحالة المالية للأطباء غير ميسرة كما يتوقع الناس، وأنهم يرغبون في الاستقرار ولكن براتب عادل.
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