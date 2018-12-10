المجلس الإسلامي بأستراليا: لا يوجد مفتي للدولة اسمه مصطفى راشد.. فيديو

قال الأمين العام لدار الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى بأستراليا سليم علوان الحسيني، إن عدد المسلمين في أستراليا يبلغ نحو 700 ألف، وأكثرهم في سيدني وملبورن، مشيرًا إلى أن الحكومة الأسترالية تسهل إجراءات إقامة كل المسلمين وأنهم يقدمون لهم لهم كل الإحسان والمعروف.
وكشف "الحسيني"، خلال حواره في برنامج "رأي عام" على فضائية "ten"، أنه لا يوجد في أستراليا مفتي للدولة اسمه مصطفى راشد، والأزهر أعلن تبرؤه منه.
وأشار الأمين العام لدار الفتوى إلى أن الأفكار المتطرفة للبعض في أستراليا خطر حتى مع قلة العدد، مشيرًا إلى أنه يجب اجتماع كل المسلمين نحو الوسطية، لافتا إلى أن الكثير من أهل الدولة فهموا إن الإسلام بريء من كل أفعال المتطرفين، مشيرًا إلى أن السكوت على المتطرفين خطر لأنه يزيدهم قوة.