المجلس الإسلامي بأستراليا: لا يوجد مفتي للدولة اسمه مصطفى راشد.. فيديو

قال الأمين العام لدار الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى بأستراليا سليم علوان الحسيني، إن عدد المسلمين في أستراليا يبلغ نحو 700 ألف، وأكثرهم في سيدني وملبورن، مشيرًا إلى أن الحكومة الأسترالية تسهل إجراءات إقامة كل المسلمين وأنهم يقدمون لهم لهم كل الإحسان والمعروف.





وكشف "الحسيني"، خلال حواره في برنامج "رأي عام" على فضائية "ten"، أنه لا يوجد في أستراليا مفتي للدولة اسمه مصطفى راشد، والأزهر أعلن تبرؤه منه.



