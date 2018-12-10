اليوم.. يبدأ الترويج لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بلقاءات خاصة من إثيوبيا

يبدأ برنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وسارة حازم على قناة "DMC"، إذاعة لقاءات خاصة عن استعدادات مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.



ويبدأ البرنامج بدءا من الإثنين إذاعة عدد من اللقاءات من دولة إثيوبيا، ولقاءات خاصة من منابع نهر النيل.



ويذيع البرنامج لقاء خاصة مع السفيرة نميرة نجم، المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، من داخل مقر الاتحاد يوم الاثنين.



ومن المنتظر أن يذيع البرنامج لقاءات من داخل المشروعات المصرية في قلب القارة الإفريقية، استعدادا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

