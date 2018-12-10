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محافظات

ختام الدورة التدريبية التاسعة لتكنولوجيا المعلومات بصحة أسوان.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان الدورة التدريبية التاسعة في تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية والتى استمرت لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

وبدأت المديرية تحت إشراف مركز معلومات المديرية منذ العام الماضي على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمديرية من أجل تنمية المهارات الضرورية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استخدام جهاز الحاسب الشخصي وتطبيقاته العامة مما يخولهم لاجتياز اختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL، والحصول على شهادة معتمدة بذلك حيث يتم عمل تدريب مكثف لكل فرد لمدة 15 يوما تحت إشراف فوزى سيد مدير مركز المعلومات بالمديرية، بالإضافة إلى عدد من المدربين المعتمدين بديوان المديرية وهم محمد أمين محمد ، محمد سيد رمضان، عامر كمال عيسى ومصطفى أمين.

جاء ذلك في إطار سعى المديرية تحت إدارة السيد الدكتور إيهاب حنفي مدير المديرية فى تطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالمديرية، وبالتعاون مع مركز تدريب المنيرة التابع لوزارة الصحة.
ختام الدورة التدريبية التاسعة لتكنولوجيا المعلومات بصحة أسوان.. صور
ختام الدورة التدريبية التاسعة لتكنولوجيا المعلومات بصحة أسوان.. صور
ختام الدورة التدريبية التاسعة لتكنولوجيا المعلومات بصحة أسوان.. صور
ختام الدورة التدريبية التاسعة لتكنولوجيا المعلومات بصحة أسوان.. صور
ختام الدورة التدريبية التاسعة لتكنولوجيا المعلومات بصحة أسوان.. صور
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