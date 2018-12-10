نجوم الغناء يستعدون لإشعال ليلة رأس السنة بحفلاتهم.. عمرو دياب في أبو ظبي.. إليسا تلتقي ماجد المهندس.. ومحمد حماقي يختار دبي

إليسا تلتقي مع ماجد المهندس.. وراغب علامة في تونس

وعد السعودية تحيي حفلين في رأس السنة بالقاهرة



بدأ عدد من نجوم الغناء بالتعاقد والإعلان عن سلسلة حفلاتهم خلال أعياد رأس السنة الميلادية، التي تقام في الفترة ما بين أواخر ديسمبر والأول من يناير عام 2019.



ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز رأس السنة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.



عمرو دياب

استقر الفنان عمرو دياب، بشكل نهائي على إحياء حفل رأس السنة فى ابو ظبى، وهى المرة الرابعة التي يحيى فيها الهضبة هذه المناسبة بالإمارات.



ويشدو الهضبة بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك ومن بينها أغانٍ من البومه الجديد "كل حياتى" يتعلموا وانت مغرور وهدد ويا هناه".



إليسا وماجد المهندس

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 2018، مع الفنان العراقي ماجد المهندس، بأحد الفنادق في مدينة دبي الإماراتية.



كاظم الساهر

يستعد قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، لإحياء حفله الغنائي ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر، في كازينو لبنان، بالعاصمة بيروت، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة التي يحييها النجوم.



وعلى جانب آخر، اتفق كاظم الساهر بشكل رسمي، على إحياء حفل غنائي يوم 6 يناير 2019 فى كوبنهاجن بالدنمارك.



ومن المتوقع أن يشدو كاظم الساهر بالعديد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك، ومن بينها "عيد العشاق، ومدرسة الحب، وأنا وليلى".



راغب علامة

قرر الفنان راغب علامة إحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة فى تونس ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.



ومن المتوقع أن يقدم راغب أغنيته الجديدة "اللي باعنا"، التي ما زالت تحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم العربي، وكذلك أغنية "يلاّ حبيبي".



محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ساهر له بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية يوم 28 ديسمبر المُقبل، ضمن فعاليات حفلات الكريسماس التي تقام أواخر الشهر المُقبل، والأول من يناير.



وينتظر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المرجح أن يفاجئ جمهوره بإحدى أغاني ألبومه الجديد المرتقب طرحه.



بهاء سلطان

يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ٣١ ديسمبر الجارى، الذي يشارك فيه فرقة الدخلاوية والراقصة الروسية أوكسانا، على أن يختتم بهاء سلطان الحفل بفقرة تستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.



ويقدم بهاء خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه، من بينها: "قلبك ياحول الله، احلف، قوم اقف، وغيرها".



كارمن سليمان

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي بأحد فنادق التجمع الخامس، وذلك ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن سلسلة حفلات العام الجديد 2019.



عاصي الحلاني

قرر المطرب عاصي الحلاني أن يقضي إجازة رأس السنة في الأردن، حيث يحيي حفلا غنائيا هناك داخل أحد الفنادق الكبرى.



ومن المقرر أن يغني "الحلاني" خلال الحفل، نخبة من أروع أعماله الخاصة القديمة والحديثة منها "جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما".



نوال الزغبي

أعلنت النجمة الذهبية نوال الزغبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن استعدادها لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر، في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.



صابر الرباعي وشيرين

قرر الفنان صابر الرباعي إحياء حفل رأس السنة الجديدة بالقاهرة ، حيث من المقرر أن تشاركه الفنانة شيرين عبد الوهاب.



يذكر أن الفنان صابر الرباعي قام بإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الأخيرة ، والذي شارك فيه عدد من الفنانين العرب علي رأسهم ماجدة الرومي وعاصي الحلاني ونوال الكويتية ووائل جسار.



وعد السعودية

تعود الفنانة السعودية وعد إلى القاهرة مع نهاية العام الجارى، وذلك تمهيدًا لاحيائها حفلين ضمن احتفالات رأس السنة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وكانت وعد انتهت من تسجيل أغنيتين باللهجة المصرية الأولى هي "كأس العذاب"، أما الأغنية الثانية فهي ذات لون رومانسى تحمل اسم "أول كلامى" من كلمات أحمد سامى، لحن أحمد راجح وتوزيع أسامة عبد الهادى.



دوللي شاهين

تستعد الفنانة دوللي شاهين، لإحياء حفل غنائي لها في رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر المُقبل، بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ضمن سلسلة حفلات العام الجديد 2019.