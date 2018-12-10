مصرع طفلة وإصابة سيدة في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

لقت طفلة مصرعها وأصيبت سيدة، منذ قليل في حادث انهيار أسقف عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.



تلقى قسم شرطة كرموز بلاغا يفيد انهيار عقار رقم 10 بشارع وادي النطرون بمنطقة غيط العنب، وانتقل مأمور وضباط القسم وحكمدار وسط وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث.



وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وسقط سقف حجرة بالطابق الثالث حتى الطابق الأرضي.



أسفر الحادث عن مصرع طفلة تدعى"وعد وائل حسن" وإصابة سيدة جرى نقلها للمستشفى الأميري الجامعي، وتحرر المحضر رقم 5108 إداري كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.