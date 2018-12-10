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رياضة

أحمد مجدي: لم أتوقع إصابتي بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:52 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد أحمد مجدي، لاعب الجونة، انه لم يكن يتوقع إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الأهلي الأخيرة في مؤجلات الدوري.

وقال "مجدي" في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن "وقت الإصابة شعر أن الأمور غير جيدة، مشيرا الى أنه راض بقضاء الله"، مؤكدًا عودته أفضل مما سبق.

وواصل أن كريم نيدفيد لاعب الأهلي اعتذر له إذا كان هو السبب في إصابته، كما أن العديد من الأشخاص أجروا معه اتصالات للاطمئنان عليه، رافضا اختصار الأمر في كريم نيدفيد، لأن الإصابة قدر في النهاية.

وطالب مجدي بوقفة مع ملعب السلام إذا كان هو السبب في الاصابة وضرورة إصلاحه الفترة المقبلة.
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