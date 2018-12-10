روبرت دي نيرو بعد حصوله على النجمة الذهبية: ربما تكون المرة الأخيرة

أصدرت لجنة تحكيم الدورة 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي يرأسها المخرج الأميركي جيمس غراي، قراراتها في نهاية المسابقة الرسمية، التي دامت 8 أيام وشارك فيها 14 فيلمًا.
كما توجت الدورة 17 من المهرجان، ثلاثة من الأسماء الكبيرة في السينما العالمية، إذ حصل روبرت دي نيرو، وأنييس فاردا، والجيلالي فرحاتي على النجمة الذهبية للمهرجان تكريمًا لهم على مسيراتهم الفنية الرائعة.
ومن جانبه قال النجم الامريكى، دى نيرو، خلال حواره ببرنامج "it's showtime" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "عاطفتي كانت اكثر عندما كنت اصغر سنا، لافتا إلى أنه حضر إلى مراكش لخوفه من أنه ستكون المرة الأخيرة لها، وأضاف: "أنا أبلغ من العمر 75 عامًا".
وتابع: "شاهدت العديد من الأفلام وأعتقد أننى لست الأفضل هنا".
كما توجت الدورة 17 من المهرجان، ثلاثة من الأسماء الكبيرة في السينما العالمية، إذ حصل روبرت دي نيرو، وأنييس فاردا، والجيلالي فرحاتي على النجمة الذهبية للمهرجان تكريمًا لهم على مسيراتهم الفنية الرائعة.
ومن جانبه قال النجم الامريكى، دى نيرو، خلال حواره ببرنامج "it's showtime" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "عاطفتي كانت اكثر عندما كنت اصغر سنا، لافتا إلى أنه حضر إلى مراكش لخوفه من أنه ستكون المرة الأخيرة لها، وأضاف: "أنا أبلغ من العمر 75 عامًا".
وتابع: "شاهدت العديد من الأفلام وأعتقد أننى لست الأفضل هنا".