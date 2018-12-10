روبرت دي نيرو بعد حصوله على النجمة الذهبية: ربما تكون المرة الأخيرة

أصدرت لجنة تحكيم الدورة 17 من ​المهرجان الدولي للفيلم بمراكش​، والتي يرأسها المخرج الأميركي ​جيمس غراي​، قراراتها في نهاية المسابقة الرسمية، التي دامت 8 أيام وشارك فيها 14 فيلمًا.



كما توجت الدورة 17 من المهرجان، ثلاثة من الأسماء الكبيرة في ​السينما العالمية​، إذ حصل ​روبرت دي نيرو​، و​أنييس فاردا​، و​الجيلالي فرحاتي​ على النجمة الذهبية للمهرجان تكريمًا لهم على مسيراتهم الفنية الرائعة.



ومن جانبه قال النجم الامريكى، دى نيرو، خلال حواره ببرنامج "it's showtime" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "عاطفتي كانت اكثر عندما كنت اصغر سنا، لافتا إلى أنه حضر إلى مراكش لخوفه من أنه ستكون المرة الأخيرة لها، وأضاف: "أنا أبلغ من العمر 75 عامًا".



وتابع: "شاهدت العديد من الأفلام وأعتقد أننى لست الأفضل هنا".