الأنبا أرميا يكرم مجموعة من رواد العمل الوطني والاجتماعي في احتفالية زمن الحب

نظم فريق "قلب يسوع قلب مصر" مساء أمس الأحد، احتفالية بعنوان "زمن الحب" تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة وكنائس مصر القديمة والمشرف على الفريق، بمشاركة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك بمسرح الجمهورية.



وبحسب بيان، قدم "فريق قلب يسوع قلب مصر" الذي يتكون جميع أعصائه من متحدى الإعاقة الكفيفات مجموعة من الأغاني الوطنية في حب مصر باللغة العربية والقبطية والانجليزية بقيادة الدكتورة هناء طانيوس، ويشرف على الفريق القمص بولس سمعان وتاسوني سهير القمص، وأخرج الحفل القمص يوسف فهمي.



وقام الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بتكريم مجموعة من رموز العمل الخدمي والوطني والذين ساهموا في الحفاظ على حقوق المواطنة وعمل الخير والعطاء ولاسيما فى محاربة التمييز الطبقى وصنع الخير لكل المصريين، حيث قدم درع التكريم للمستشارة تهاني الجبالي باعتبارها باعتبارها أول قاضية دستورية في تاريخ مصر ودورها الداعم لحقوق المواطنة.



كما كرم الأنبا إرميا الدكتور فتحى فوزى أحد رواد طب العيون في مصر وأحد مؤسسي مستشفى الوطنى للعيون ورجل العطاء والوطنية، إلى جانب تكريم الأستاذ رامز سعيد أحد رواد إدارة الأزمات في مصر ورجل المهام الصعبة الوطنية والإنسانية ولدوره المثمر في إرساء دعائم المواطنة.



وقدم الأنبا إرميا درع التكريم للسيد "فريد حبيب" والذى يطلق عليه اسم أبو الأيتام والمسجونين والمرضى والفرقاء والمشردين ومؤسس جائزة الحق في الحياة لرواد العمل الخيري عن دوره المثمر في خدمة كل محتاج، إلى جانب تكريم الدكتور فتحي إسكندر أحد رواد العطاء والمحبة ومساعدة الفقراء ومؤسس مستشفي السلام في مصر، إلى جانب تكري اسم الدكتور مكرم مهني أحد أهم أعمدة صناعة الأدوية ومؤسسها في مصر.