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محافظات

أمين العمال بـ مستقبل وطن يشيد بتجربة الحزب في بني سويف .. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أشاد سيد نصر أمين عام العمال بحزب "مستقبل وطن" على مستوى الجمهورية، بجهود أمانة الحزب ببني سويف عامة برئاسة النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأمانة العمال خاصة برئاسة توني عثمان قائلا : إن أمانة بني سويف من أنشط الأمانات مشيدا بالدور الذي لعبته الأمانة في حل مشكلة عمال كوم أبو راضي وفي جميع الفعاليات وخاصة مؤتمر الاستثمار الذي عقد بالمحافظة وبحضور المهندس أشرف رشاد والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف وقيادات الحزب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمانة العمال المركزية بمقر الحزب بالقاهرة بحضور عصام هلال أمين عام التنظيم وقيادات العمال بالحزب علي مستوى 27 محافظة، وذلك لبحث نشاط أمناء العمال في المحافظات.

وكلف أمين العمال، الأمناء بضرورة إنضمام عناصر جادة وفعالة من المجتمع من رؤساء شركات ورجال أعمال والتنسيق بين النقابات العمالية وأمانة العمال بالمحافظات والاستعانة بعدد 15 عضوا من القادة الطبيعيين بالمجتمع لأمانة العمال الحزب.
أمين العمال بـ مستقبل وطن يشيد بتجربة الحزب في بني سويف .. صور
أمين العمال بـ مستقبل وطن يشيد بتجربة الحزب في بني سويف .. صور
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