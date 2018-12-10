ياسر رزق مشيدا بمنتدى أفريقيا 2018: أثبت مكانة مصر أمام العالم

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن انعقاد "منتدى أفريقيا 2018"، قبل قيادة مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يثبت دور مصر ومكانتها العظيمة أمام العالم.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "one"، أن الرئيس السيسي ركز في كلمته على الاستثمار المتواجد بين الدول الأفريقية إضافة الى تشجيع المستثمرين للتواجد داخل مصر والاستثمار بداخله.





وأوضح أنه لابد من توفير فرص عمل كثيرة لملاحقة الزيادة السكانية التي تشهد القارة الأفريقية بحلول الأعوام المقبلة.





ونوه أن الدولة المصرية تعد الأولى على مستوى العالم، في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، موضحا أن الدولة المصرية تعتبر معبر الثقافات بين الدول الإفريقية ودول العالم".