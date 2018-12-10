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مرأة

رجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:48 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من تراكم الدهون الزائدة في مناطق مختلفة من الجسم مما يشكل لك الكثير من الإزعاج، وتزايد الأمر خلال فصل الشتاء لحاجتك لمزيد من السعرات الحرارية يمكنك التخلص من تلك المشكلة من خلال الرجيم التالي فهو الأسرع لحرق الدهون يقدمه استشاري التغذية العلاجية خالد يوسف لـ "صدى البلد":

الإفطار:

قطعة جبن قريش + 1 توست سن .

الغداء:

3 ملاعق أرز + 2 شريحة مشوى + طبق سلاطة خضراء
+
3 قطع فيليه سمك مشوى + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء
+
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق.

العشاء:
كوب زبادى لايت.
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