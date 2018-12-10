صحة الشرقية تناقش تطوير العمل مع مديري المستشفيات .. صور

عقدت إدارتي العلاج بمديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد يوسف، والرعاية الحرجة والعاجلة برئاسة الدكتور عصام فرحات، اجتماعًا بمديري المستشفيات بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمناقشة تطوير العمل.



وتم مناقشة المشكلات الخاصة بالمستشفيات، ووضع خطة زمنية لتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والعيادات الخارجية بجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، ومناقشة خطة تحويل الحالات بين المستشفيات بالنسبة للتخصصات النادرة.

