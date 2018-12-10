متحرميش نفسك.. طريقة مبتكرة وصحية لتناول أطباق المكرونة

جددي في طريقة تقديم الأطباق لأسرتك، إليكِ طريقة جديدة لتقديم المكرونة بمذاق وطعم مختلف تقدمها الشيف إلهام فتحي لـ "صدى البلد":





المقادير:





1 كوب مكرونة

1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح صغيرة

1 فلفل أخضر متوسط الحجم

1 طماطم متوسط الحجم مقطعة مكعبات صغيرة

1 ملعقة كبيرة صلصة مكرونة

1 ملعقة كبيرة كاتشب

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 علبة تونة

ريحان





طريقة التحضير





في الماء تسلق المكرونة والملح جيدًا.





في مقلاة على النار يوضع الزيت ويقلب البصل والفلفل الأخضر ويتبلوا ثم يقلبوا جيدًا الى ان يذبلوا جيدًا.





يضاف الطماطم ويقلبوا ثم تضاف التونة وباقى التوابل ويقلب المزيج لمدة دقيقتين.





يضاف صلصة المكرونة والكاتشاب ويخلطوا جيدًا ثم تضاف المكرونة ويقلبوا جيدًا.



