جمال علام: شوبير إضافة كبيرة للاتحاد.. وسنكون في أزمة بهذه الحالة

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أن أحمد شوبير إضافة كبيرة ووجوده كنائب لا يقلل من باقي الأعضاء.



وقال علام خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "شوبير إضافة ويملك خبرة كبيرة، ووجوده كنائب لا يقلل من باقي الأعضاء، مع مجموعة الخبرات الموجودة مثل كرم كردي ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وغيرهم".



وأكمل: "ستكون هناك أزمة في الاتحاد إذا لم يكن هناك توافق بين النائب والرئيس، إنما إذا كان هناك توافق فسيحل النائب محل الرئيس بشكل طبيعي".

