إنجي المقدم: انتظروا مريم في رأس السنة

تحدثت الفنانة إنجي المقدم، عن مشاركتها في فيلم جديد باسم "رأس السنة"، خلال لقائها في برنامج "its show time"، المذاع على شاشة "سي بي سي cbc".



وأوضحت المقدم أنها تجسد دور سيدة تدعى "مريم"، لديها مشاكل مع زوجها، كما تدور هذه المشاكل خلال يوم واحد، هو يوم رأس السنة.



وعن عدم استمرارها في الأدوار الكوميدية بعد مسلسل "حرمت يابابا" عام 2009، ردت إنجي المقدم بأن سبب ذلك عدم رغبتها في حصرها بدائرة الأعمال الكوميدية فقط، متابعة: "عندنا مشكلة هنا، اللي بيعمل حاجة معينة بيخلوه فيها على طول".



يشارك في بطولة "رأس السنة"، إياد نصار وشيرين رضا، وأحمد مالك وإنجي المقدم وهدى المفتي وسالي عابد، تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر.

