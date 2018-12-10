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مرأة

وصفة مذهلة لتفتيح بشرتك لدرجتين من أول استخدام

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين تفتيح البشرة لدرجات يمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة وسريعة تعمل على إزالة الجلد الميت وتفتيح لون بشرتك لدرجتين أو أكثر، إليكِ مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي وهي آمنة جدًا:

المكونات

ملعقة صغيرة من السكر.
نصف ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة شوفان مطحون.
نصف ملعقة زبدة شيا.

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي المكونات وطبقيها على بشرة وجهك مع التدليك لبضع دقائق بأطراف أصابعك، ثم اغسلي وجهك وشطفه بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.
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