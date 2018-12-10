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أقدم سجين في مصر: سعيد صالح والريان وإبراهيم الأبيض أشهر أصدقائي داخل السجن

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:25 ص
كمال ثابت، أقدم سجين
كمال ثابت، أقدم سجين في مصر
حسام الحارتي
كشف كمال ثابت، أقدم سجين في مصر عن أكثر الأشخاص الذين ارتبط بهم خلال تواجده داخل السجن قائلا: "أحمد الريان كان زميلي في السجن ونسيني بعد خروجه، وسعيد صالح كان من أجدع الناس في السجن ومكنش مشهور وكان داخل في مخدرات، وإبراهيم الأبيض كان صاحبي".

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وواضح إنه تقابل مع عزت حنفي وأخيه الذين أثاروا الذعر في صعيد مصر خلال السنوات الماضية.

وأردف: "قضيت 20 شهرا أشغال شاقة في تكسير الحجارة".

وعن طبيعة حياته اليومية داخل السجن قال "أقدم سجين في مصر" مكنش ينفع أعيش علي الميري كنا بناكل كل حاجة والتعامل داخل السجن كان بالسجائر والمحبوس في قتل كتير بيكون أغلب من الغلب".
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