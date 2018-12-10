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مرأة

فوائد لا تتوقعينها لتناول مغلي الزعتر وقشور الرمان

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد الزعتر من الأعشاب التى يغفل الكثيرون تناولها على الرغم من فوائدها الغذائية، في ضبط مستويات السكر بالدم وطرد الغازات وحرق الدهون وهضم الطعام.

إليك وصفة سريعة تعتمد على تناول الزعتر ضمن مجموعة مكونات أخرى لتتمتى بكافة فوائده السابقهة يقدمها موقع "هيلث".

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة..

ملعقتين من الزعتر الناشف

كوب ماء

نصف كوب من البرتقال

ملعقة من القرفة

حفنة من قشر الرمان

طريقة تطبيق الوصفة:

في وعاء أمزجى المكونات على النار بكوب من الماء حتى يغلي ثم اتركيها حتى تبرد قليلًا وتناولي كوب من هذا المشروب مرتين خلال اليوم صباحًا ومساءً وستدهشين بالنتيجة.
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