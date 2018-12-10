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أخبار العالم

موسكو: تصريحات فرنسا بشأن إمكانية وقوف روسيا وراء المظاهرات عدم فهم لسبب اندلاعها

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:06 ص
صدى البلد
أكد رئيس اللجنة الدولية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الأحد، أن فرنسا تحاول السير وراء المحرضين من لندن وكييف لتحميل نتائج أخطاء سياستها الداخلية على روسيا.

وقال كوساتشيوف، في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "أعتقد أن مثل ردة الفعل من جانب السلطات الفرنسية تجاه روسيا تأتي من الخارج ، وأولًا وقبل كل شيء من قبل المملكة المتحدة وأوكرانيا، وتظهر عدم فهم السبب الحقيقي لاندلاع المظاهرات في فرنسا، إن الكثير من السياسيين يحاولون تحميل أخطائهم على الغير".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال ، في وقت سابق، إن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا تحقق في قضية تورط روسيا المزعوم في الاحتجاجات في البلاد.
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