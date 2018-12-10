4 عادات توقفي عنها لصحة جهازك الهضمي

عادات غذائية عديدة، تضر بصحة المعدة وتسبب الحرقة واضطرابات الهضم، إليك أبرزها عليك التوقف عنها بدءا من الآن يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



- المبالغة في تناول البهارات يسبب التهابات المعدة والإصابة بالتقرحات وتهيج أغشية المعدة.



- أكل البيض نيئًا يسبب صعوبة فى الهضم بسبب احتواء البياض على مادة مثبطة تقف عقبة أمام امتصاص بعض الأحماض الأمينية.



- كثرة إدخال الطعام إلى الثلاجة وإخراجه منه يفتح الباب أمام الجراثيم الضارة فتتكاثر وتنمو وتطلق سمومها اللاذعة في المعدة خاصة الأطعمة المحفوظة.



- طهي الطعام على حرارة عالية.. يساهم في تفكيك الطعام ويؤذي الأمعاء.