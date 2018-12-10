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منوعات

لحظة احتراق مذيع تليفزيوني على الهواء .. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة احتراق مذيع تليفزيوني على الهواء مباشرةً، على إحدى القنوات الباكستانية.

وظهر في البداية صوت ضجيج، ثم بعدها بلحظات سقطت كرة نارية على المذيعة أثناء تقديم برنامجه على الهواء مباشرة، فكان رد فعله اللاإرادي قفزه عن مقعده والابتعاد عن الشاشة، ثم استمر في حديثه مع ضيفه السفير الباكستاني سابق.

يذكر أن المحطة لم توضح سبب الحريق ولا سبب الضوضاء التي سبقته، واكتفت بالصمت فقط.


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