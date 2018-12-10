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أخبار العالم

موقع إسرائيلي يكشف عن إجراءات جديدة للاحتلال ضد حزب الله

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن عمل القوات المتواجدة على حدود لبنان شمال فلسطين المحتلة على مدار الساعة، وذلك للبحث عن أنفاق حزب الله، وذلك رغم الأجواء الجوية الصعبة التي تشكل عائقًا أمام عمليات البحث.

وتابع الموقع أن جيش الاحتلال استعان بشركات مدنية للمساعدة بالبحث عن الأنفاق، كما يستعد لاستدعاء مزيد من القوات بسبب الانخفاض المتوقع بدرجات الحرارة، والعواصف، والمنخفضات الجوية المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن جيش الاحتلال استعان بشركات وعمال مدنيين لمساعدة عناصر الجيش في أعمال البحث عن الأنفاق، وتقوم الشركات المدنية بأعمال الحفر والتجريف للبحث عن الأنفاق.

ووفق الموقع فإن جيش الاحتلال يستعد منذ أكثر من عام لعملية “الدرع الشمالي” للبحث عن الأنفاق، إضافة إلى أن جيش الاحتلال يعمل بسريّة تامة، حيث تمت كثير من العمليات بالخفاء خشية تسرب معلومات لحزب الله عن العملية.
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