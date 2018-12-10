احترسي هذه الأخطاء تفسد البهارات والتوابل عند التخزين

قدم موقع spicesinc 6 أخطاء تفعلها أغلب السيدات عند تخزين البهارات تفسدها ،وهى تتمثل فيما يلى :



تركها في أكياس

يعتبر ترك التوابل والبهارات في الأكياس التي اشتريناها بها، من أول الأخطاء التي تسبب فسادها سريعا؛ لأنها وسيلة سهلة تساعد السوس والحشرات على الوصول سريعا لهذه التوابل باختراق الكيس، لهذا، عليكِ بوضعه في علب محكمة الغلق، ومكتوب عليها اسم البهار وتاريخ شرائه.



علب مفتوحة

نسيان علب وعبوات التوابل غير محكمة الغلق أو مفتوحة حتى ولو جزئيًا، تعرض البهارات للفساد السريع؛ لعدة أسباب منها: أنها قد تتفاعل مع الهواء ورطوبة المطبخ، أو تصلها قطرات ماء، ما يسبب تكتلات تفسدها، أو تختلط بروائح الطعام الملاصقة لها، ما يجعلها تفقد مذاقها ورائحتها وتفسد أيضا، لهذا عليك بالإغلاق المحكم لعلب التوابل للحفاظ عليها لأطول وقت ممكن.



تغير العبوات

حاولي بقدر المستطاع تخصيص عبوات ثابتة لكل أنواع البهارات والتوابل والشاي والسكر وغيرهم؛ لأن تغيير العبوات باستمرار وتبديلها يخلط رائحة وطعم كلا منها على الأخرى، فتصبح جميع البهارات مختلطة الطعم والرائحة بالأنواع الأخرى، وتصبح بلا أهمية.



وضعهم معًا

عند شراء مجموعة من البهارات المتنوعة، لا تتركيهم معا في كيس كبير، ولكن عليك بتوزيعهم سريعا في عبواتهم المخصصة، لأن تواجدهم معًا ملاصقين لبعضهم البعض، يغير من طعمهم ورائحتهم؛ لأن هناك بعض التوابل النفاذة التي تغطي رائحتها على باقي البهارات، ما يفسد و"يكرف" الآخرين.



الملاعق المتسخة

لا تعتمدي أثناء استخدامك التوابل على ملاعق الطهي؛ لأنها تفسدها، فعليك تخصيص ملاعق ولو صغيرة ووضعها في كل علبة لتكون مخصصة لكل نوع على حدة، ما يحافظ على مذاق كل بهار ولا يصل له أي أطعمة مختلطة من بهارات أخرى، أو حتى بقايا طعام تفسده، وذلك عند استخدام ملاعق متسخة.



درجة الحرارة

عليك الانتباه جيدا إلى أن تخزين التوابل بحتاج لدرجة حرارة متوسطة بدرجة حرارة المطبخ، لهذا عليك وضعها وتخزينها بعيدًا عن حرارة الموقد أو السخانات أو أشعة الشمس المباشرة أو حتى الثلاجة أو الفريزر.



وخاصة وأن تقلبات درجة الحرارة قد تسبب تكاثفًا غير مرغوب فيه للتوابل، فيفسدها ويسبب تعفنها.