طرق سهلة لتنظيف الأواني المحترقة دون مجهود

تتعرض الكثير من السيدات لإحراق الطعام وتعاني العديد من الأيام فى أفضل الحيل لتنظيف الأوانى المحترقة، لذلك تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد أفضل طريقتين لتنظيف الأواني المحترقة وبأقل مجهود.



في البداية هناك عدد من الأدوات التي ستحتاج إليها:

كوب خل أبيض

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا

كوب من الماء

ليفة خشنة للتنظيف





الخطوات:

ضع الحلة على البوتجاز وغط قاعها بالقليل من الماء.

أضف الخل واترك الحلة تغلي على النار.

ارفع الحلة عن النار وأضف البيكينج صودا.

أفرغ الماء من الحلة ثم ابدأ في فركها بالليفة الخشنة.

في حالة تواجد أية بقع عنيدة عالقة غطها بالبيكنج صودا واتركها لفترة ثم افركها مجددًا.



أفكار أخرى لتنظيف الحلة المحروقة، باستخدام مكونات تنظيف غير تقليدية:



استخدم القليل من منعم الأقمشة، مع القليل من الماء الساخن واتركها لمدة 15 دقيقة، لتقليل وقت الفرك المجهد.

استخدم مسحوق تنظيف الملابس العادي، مع بعض الماء واتركه ليغلي على النار، ثم اتركها لفترة.

الأنواع الرخيصة من المشروبات الغازية السوداء، مثالية لتنظيف آثار الحروق، اتركها تغلي على النار لينعم السكر البقع المحترقة داخل الحلة ويسهل التخلص منها.