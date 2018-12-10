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محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد المنشآت الصحية برفح .. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
احمد صالح
تفقد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء مستشفى رفح المركزي والمنشآت الصحية اليوم، وبرفقته كلا من "الدكتور محمود عامر مدير مرفق الإسعاف بشمال سيناء؛ وسيد جبريل المدير المالي والإداري وذلك للاطمئنان علي سير العمل و المنظومة الصحية داخلها وتوافر الأدوية والأطباء وكذلك مسكن الأطباء والاطمئنان التغذية الخاصة بهم وكذلك بالعاملين بها".

وأكد طلحة، أثناء زيارته انتظام العمل وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مؤكدا علي دعمه الكامل للمستشفى والعاملين به وتوفير سبل الراحة للعاملين والأطباء من أجل راحة المرضى والارتقاء بالمنظومة الطبية.
وكيل صحة شمال سيناء يتفقد المنشآت الصحية برفح .. صور
وكيل صحة شمال سيناء يتفقد المنشآت الصحية برفح .. صور
وكيل صحة شمال سيناء يتفقد المنشآت الصحية برفح .. صور
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