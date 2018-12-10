وكيل صحة شمال سيناء يتفقد المنشآت الصحية برفح .. صور

تفقد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء مستشفى رفح المركزي والمنشآت الصحية اليوم، وبرفقته كلا من "الدكتور محمود عامر مدير مرفق الإسعاف بشمال سيناء؛ وسيد جبريل المدير المالي والإداري وذلك للاطمئنان علي سير العمل و المنظومة الصحية داخلها وتوافر الأدوية والأطباء وكذلك مسكن الأطباء والاطمئنان التغذية الخاصة بهم وكذلك بالعاملين بها".



