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أخبار البلد

السفارة الأمريكية تعلن عن فتح باب التقديم للفتيات ببرنامج TechGirls 2019

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:32 ص
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين -ارشيفية
محمود نوفل
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن فتح باب التقديم للفتيات التي يتراوح اعمارهن مابين 15 إلى 17 في برنامج تعليم الفتيات "TechGirls 2019".

يشار إلى أن TechGirls هو برنامج دولي لتبادل الصيف يهدف إلى تمكين وإلهام الفتيات الصغيرات من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمتابعة مهن في العلوم والتكنولوجيا.

محور البرنامج عبارة عن معسكر تقني يمتد على مدى أسبوع يوفر للمشاركين دراسة متعمقة للمواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا ، مثل الترميز والأمن السيبراني وإشراكهم في 45 ساعة من التدريب العملي.

ويستكمل المخيم من خلال أنشطة إضافية مثل الزيارات الميدانية لشركات التكنولوجيا ، وعيادات القيادة ، وفرص خدمة المجتمع ، وتوفير الوظائف ، والأحداث الثقافية، كجزء من متابعة البرنامج ، تقوم TechGirls بتطبيق برنامج أو برنامج خدمة تدريب واحد على الأقل من الأقران داخل مدارسهم أو مجتمعاتهم.
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