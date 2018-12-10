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أخبار البلد

المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يقيم حفله السنوي بحضور k-lovers

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:10 ص
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
محمود نوفل
أقام المركز الثقافي الكوري بالقاهرة الحفل الختامي السنوي لـ "K-lovers Night" لعام 2018، والذي استضاف فيه فريق محبي الثقافة الكورية k-lovers.

يشارك أعضاء الفريق فى فعاليات المركز التي تقام على مدار العام حيث يقدمون الدعم للحضور أو يساهمون في الترويج للفعاليات وغيرها من الادوار الهامة التي تقوم عليها اي فعالية، لذلك أقيمت هذه الفعالية من اجل تشجيعهم على دورهم الفعال في إقامة فعاليات المركز الثقافية.

كما حظى أعضاء الفريق بمحادثة مع مدير المركز الثقافي الكوري، حيث تناولت الفعالية تقريرا عن الأنشطة التي قام بها الفريق على مدار العام وعرض رقص كوري ووقت لتجربة بعض الطعام الكوري وهذه الفعالية هي التي تجمع الأعضاء معا وتجعلنا نشعر دائما اننا عائلة واحدة.
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المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يقيم حفله السنوي بحضور k-lovers

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