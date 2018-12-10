اليوم .. طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى 13 درجة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 20 والصغرى 13 درجة.



تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمطار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.