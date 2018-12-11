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الإعلام بين المسئولية والمهنية.. ندوة بحزب مصر الثورة اليوم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة
أسامة على
يعقد حزب "مصر الثورة"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الإعلام بين المسئولية والمهنية"، بمقر الحزب بجاردن سيتي.

وتستهدف الندوة مناقشة أهمية وسائل الإعلام في تنمية المجتمع وخلق رأي عام مستنير يعى المصلحة العامة للدولة، إضافة إلى مواجهة الشائعات التى تروجها أجهزة الإعلام المناهضة للدولة المصرية، كما سيتم مناقشة عدة محاور رئيسية عن ماهية الخطاب الإعلامي وقواعده وأهم عناصره وشروط الخطاب الإعلامي ودوره في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة أهمية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" في نقل المعلومة المفيدة، ونشر الإنتاجات الثقافية الهادفة، والارتقاء بثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر، إلى جانب الابتعاد عن التردي في أساليب النقاش المبتذلة في تناول الموضوعات المختلفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يحضر الندوة الدكتور محمد العقلا، المستشار والمحامي الدولي، والمستشار خالد السيد، نائب رئيس حزب "مصر الثورة" وعضو اتحاد المحامين العرب، واللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس الحزب، ولفيف من المهتمين وأعضاء الحزب.
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