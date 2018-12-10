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اقتصاد

12 شركة بيلاروسية تشارك في معرض المنتجات الغذائية أفريقيا فود 2018

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن 12 شركة بيلاروسية شاركت في معرض المنتجات الغذائية (أفريقيا فود 2018 ) الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وأشاد بالدور النشط لبيلاروسيا في تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وأكد علي الجودة العالية للمنتجات البيلاروسية.

وقال سفير بيلاروسيا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن سفارة بيلاروسيا نظمت الخميس الماضي المنتدي البيلاروسي- المصري الذي شارك فيه علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ودوائر الأعمال في كلا البلدين ،حيث تم عرض المنتجات وإجراء مباحثات مع رجال الاعمال المصريين. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على بحث إمكانيات توريد المنتجات البيلاروسية لمصر.

وأضاف أنه تم تنظيم زيارة لمصنعي منتجات المخابز والكوكيز البيلاروسية لبعض المتاجر للتعرف علي المنتجات التي تقدم إلى المستهلكين المصريين وإجراءات دخول السوق . مشيرا إلي أن معرض (فود أفريقيا 2018) الذي يعد أكبر معرض متخصص في شمال أفريقيا ،شارك فيه أكثر من 300 شركة من 32 دولة من بينها البحرين وبريطانيا وكينيا والصين وماليزيا والامارات وروسيا والسعودية وفرنسا وجنوب أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الشركات البيلاروسية المشاركة في المعرض هي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( بيلجوسبيشيبروم) ومصنع مينسك للألبان (1) ومصنع كوموناركا ومصنع بارتاك لإنتاج الحلويات والشوكولاته ومصنع باسكوت ( سلوديش ) ومصنع كراسني بيشيفيك ومصنع كراسني موزيريانين لإنتاج مرشملو ومارينج ومصنع المعلبات ومأكولات الأطفال ومصنع مينسك للسمن ومصنع الخميرة ومصنع مينسك كريستال ومصنع التبغ والسجائر " نيومان" .
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