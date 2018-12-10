ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

اعتقال شبكة فيتنامية لتهريب البشر في إسبانيا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
اعتقلت الشرطة الإسبانية شبكة فيتنامية لتهريب البشر تتكون من 37 شخصا، حققت الملايين بعدما قامت بتهريب ما لا يقل عن 730 مواطنا فيتناميا لداخل أسبانيا.

وكانت الشبكة الإجرامية تتمركز في برشلونة، وتتقاضى 18 ألف يورو من كل شخص وتجبر الضحايا المهربين على العمل في مراكز العناية بالأظافر عند الوصول في ظروف عمل قاسية لفترة 12 ساعة يوميا.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري إلى أن من بين المقبوض عليهم مسؤولا عموميا في مدينة /ولبة/ الذي كان يزور تصاريح العمل ووثائق الإقامة، وحققت الشبكة الإجرامية 13 مليون يورو من الأنشطة غير المشروعة منذ بداية العام الجاري وحده.
loading...

ترشيحاتنا

أقدم سجين في مصر: سعيد صالح والريان وإبراهيم الأبيض أشهر أصدقائي داخل السجن

خبير معلومات يوضح حقيقة رسالة تعذر الاتصال بالخادم على فيسبوك.. فيديو

ضربة جديدة لقطر .. الدوحة تفقد سيطرتها على الغاز المسال في العالم

مباشر قطر تكشف سبب عدم حضور تنظيم الحمدين القمة الخليجية.. فيديو

تريزيجيه وكريم حافظ في مهمة خاصة مع قاسم باشا وباشاك بالدوري التركي

حبس 18 عاطلا بتهمة حيازة أسلحة ومواد مخدرة بدون ترخيص بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص بعد تناولهم الحبة السامة بالبحيرة

دون مضادات حيوية اقضي على الكحة في دقائق

اقتصادية النواب تستعرض طلبات إحاطة لوزير الصناعة .. اليوم

الفنان شريف الدسوقي أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي في ضيافة صدى البلد.. اليوم

حكاية تمثال ظل 38 عاما ميئوسا من ترميمه وأنقذته سواعد مصرية بالأقصر.. صور

اليوم .. طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى 13 درجة على القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

فيديو

أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو
المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو
شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟