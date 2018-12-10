الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو

قالت رئيس مجلس أعمال الكوميسا " السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا" ، أمانى عصفور، إن المجلس به كل العوامل التى تهم المرأة والتى تهتم بتمكينها، مفيدة بأن المجلس يناقش التحديات التى تقابلها فى سوق العمل.



وأضافت رئيس مجلس أعمال الكوميسا، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين أن الاستراتيجية تهدف الى تمكين المرأة اقتصاديًا وبناء القدرات الخاصة بها، مشيرة إلى أنها طالبت رؤساء الدول والحكومات بتخصيص نسبة محددة للمرأة فى المناصب الحكومية.



وأوضحت أنها وضعت استراتيجية للتمكين الاقتصادى للمرأة فى دول القارة الافريقية.



