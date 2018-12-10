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اقتصاد

الحرف اليدوية تلتقي سكرتير الغرفة التجارية بداكار للترويج للمنتجات المصرية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
التقي وليد الدقشي عضو غرفة الحرف اليدوية، رئيس الوفد المصري المشارك بمعرض داكار الدولي بالسنغال، بسكرتير عام غرفة التجارة بدكار على مامبو، بحضور باسم فاروق بدر المستشار التجارى المصرى.

وبحث الدقيشي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الحرف اليدوية بمختلف شعبها وإمكانية فتح اسواق تصديرية للحرف اليدوية بدول غرب افريقيا بصفة عامة والسنغال بصفة خاصة مع إمكانية توفير عملية البيع و الشراء للمنتجات الحرفية طوال العام، بالاضافة إلى مشاركة غرفة الحرف اليدوية بالمهرجان الدولى السنوي بداكار.

وكشف الدقشي، أن سكرتير الغرفة التجارية بداكار وفر للوفد المصري هناك كافة المعلومات عن القيمة الضريبية وفئات المحاسبة للحرف اليدوية، بالإضافة إلى قائمة تفصيلية بكبار التجار بالعاصمة السنغالية داكار المهتمين بالصناعات الحرفية وذلك لتسهيل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الحرفين المصريين.

وشدد الدقيشي، إلى أن اللقاء تطرق إلى إمكانية توفير مكان مختص للصناعات الحرفية المصرية بداكار مع إمكانية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السنغالى على الجانبين المصرى والسنغالى خلال الفترة القليلة المقبلة.
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