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ديني

حكم الصلاة في مساجد بها قبور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "رجل بنى مسجدا وأوصى قبل وفاته أن يدفن فيه، هل يجوز ذلك وهل لو دفن في مسجده هذا يجوز الصلاة فيه ؟ "

وقال "فخر" في إجابته على السؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن وصية من قام ببناء مسجد، أن يدفن فيه، تخضع للقوانين والضوابط التي تنظم مسألة الدفن في المساجد، لافتا إلى أنه في الماضي كانت مسالة الدفن في المساجد جائزة على العموم ولا تخضع لضوابط معينة ولكن مؤخرا تم إصدار العديد من القوانين التي تنظم هذا

وأضاف أمين الفتوى، أن الصلاة في المساجد التي بها قبور في عمومها جائزة، مشيرا إلى ضرورة أن يحاط القبر الذي في المسجد بشئ حتى نخرج من شبهة عدم جواز الصلاة في القبور.
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