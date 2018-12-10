شاهد..أسماء مصطفى تعلق على رفع رسوم الدخول إلى الأهرامات

علقت الإعلامية أسماء مصطفى، على قرار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، برفع رسم دخول الاهرامات، قائلة: "إنه لابد أن تتبنى الشركات الاستثمارية الآثار الهامة لكى تتحول إلى مناطق استثمارية ويتم الاهتمام بها، أن الأهرامات يجب استغلالها بشكل أكبر".



وأشارت"مصطفى" خلال برنامجها "هذا الصباح" على فضائية "سي بي سي" إلى أن جميع الآثار حول العالم يتم دخولها بأسعار مرتفعة جدًا وذلك حفاظًا على عمليات الترميم وإستغلال المساحات المتواجدة حول الآثار.



وكان قد أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الاثار انه في نوفمبر الماضي 2018 سيرتفع رسم دخول الأهرامات للأجانب إلى 200 جنيه، وكان سعر الدخول للأجنبي بـ 80 جنيهًا أي 4 يورو فقط وتم زيادته تدريجيًا ولم يهرب أي سائح خلال العام الماضي كما كان يعتقد، لكن أي مصري بلغ 60 سنة فسيدخل مجانًا، وأي طالب مصري سيتم إصدار اشتراك سنوي له بـ 150 جنيهًا”.

