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محافظات

شاهد.. رئيس مدينة بنها يتابع تسكين الباعة في سوق الاثنين

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
رئيس مدينة بنها يتابع
رئيس مدينة بنها يتابع تسكين الباعة بسوق الاثنين
إبراهيم الهوارى
أجرى حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية داخل منطقة عزبة البرنس، لمتابعة تسكين الباعة الجائلين في سوق الاثنين الأسبوعي.

وأكد "سلامة" بحسب بيان، تنفيذ عدد من الحملات لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بالشوارع والطرق لتسيير الحركة المرورية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وذكر أن مدينة بنها باعتبارها عاصمة القليوبية وتحتاج الى شبابها الاوفياء للنهوض بها إلى أعلى مستوى وتنفيذ المبادرات الشبابية المختلفة بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

كان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أصدر القرار رقم 809 لسنة 2018 بتعيين عدد من رؤساء المدن بالمحافظة.

وتضمن القرار تكليف حمدي سلامة بالقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، لحين شغل الوظيفة وتكليف مختار شداد، بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية لحين شغل الوظيفة.

كما تقرر تكليف محمد الحسيني بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر لحين شغل الوظيفة، وإلغاء تكليف سامي حسن سلامة صالح، بالعمل رئيسًا لمدينة الخصوص ويلحق بالعمل بديوان عام المحافظة.
شاهد.. رئيس مدينة بنها يتابع تسكين الباعة في سوق الاثنين
شاهد.. رئيس مدينة بنها يتابع تسكين الباعة في سوق الاثنين
شاهد.. رئيس مدينة بنها يتابع تسكين الباعة في سوق الاثنين
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