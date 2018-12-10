معهد ستوكهولم: روسيا الثانية عالميا في تصدير السلاح بعد الولايات المتحدة

أفاد تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم /الاثنين/ أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميا في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح بعد الولايات المتحدة.



وذكر التقرير - الذي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن قائمة أكبر 100 شركة في مجال صناعة الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية في العالم تضم 10 شركات روسية بلغت حصتها من مبيعات السلاح العالمية 9.5% بواقع 37.7 مليار دولار.



وأشار إلى أن مؤسسة "ألماز-أنتي" للصواريخ (وهي رابطة شركات مساهمة روسية للصناعات العسكرية تكونت نتيجة انضمام شركة أنتي ومجموعة ألماز) حققت وحدها زيادة في المبيعات قدرها 17% في 2017 مسجلة 8.6 مليار دولار لتنتزع روسيا بذلك المركز الثاني في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح.



وظلت الولايات المتحدة في الصدارة مع 42 شركة حيث ارتفعت نسبة مبيعاتها 2% إلى 226.6 مليار دولار، أي ما نسبته 57% من إجمالي مبيعات الشركات الـ100 المدرجة على القائمة.



من جانبه، قال سيمون فيزمان كبير الباحثين في معهد ستوكهولم - وفقا لـ (روسيا اليوم) - "إن الشركات الروسية تسجل منذ 2011 نموا كبيرا في مبيعات الأسلحة بما يتماشى مع السياسة الروسية لزيادة الإنفاق على قطاع الأسلحة لتحديث قواتها".