جودة التعليم تستقبل وفدا مشتركا من الاتحاد الإفريقي والأوروبي

تبدأ اليوم أولى فعاليات "مبادرة ضبط واتساق جودة التعليم العالي بالقارة الإفريقية" (HAQAA) التي تتم بالشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، لتقييم أداء الهيئة في ضوء المعايير التي وضعتها المبادرة، تمهيدا للاعتراف بالهيئة القومية لضمان جوة التعليم والاعتماد في مصر.



ويضم فريق الزيارة الدكتور صادق بكوش من دولة الجزائر، والدكتور رسبا ادنجو من دولة كينيا، والدكتور ماييكي اودام من دولة استونيا، وتستمر الزيارة على مدار 3 أيام متواصلة لتقييم الدراسة الذاتية التي أعدتها الهيئة وتقييم عمل الإدارات والهيكل الإداري وتقوم فعاليات اليوم الأول على لقاء كل الإدارات والعاملين وتقييم نظام العمل الداخلي بالهيئة.



وسوف يقوم فريق الزيارة في اليوم الثاني بمقابلة عدد من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من الهيئة، والمستفيدين في المجالات كافة، ومقابلة طلاب من المؤسسات التعليمية، وممثلين لوزارة التعليم العالي، وفي اليوم الثالث سوف يقوم الفريق باستكمال مقابلات اليوم الأول والثاني وكتابة وإعداد التقرير.



وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن هذه المبادرة تتم بمشاركة كل الدول الإفريقية لوضع دليل توافقي على مستوى الدول الافريقية، لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالي.



وأشارت إلى أن الهدف الآخر للمبادرة هو الاعتراف بهيئات جودة التعليم والاعتماد بالدول الافريقية، في ضوء المعايير التي وضعتها المبادرة كما تستهدف هذه المبادرة تدريب مراجعين على مستوى القارة الإفريقية بأربع لغات وهي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، واللغة البرتغالية)، وذلك لإتاحة المزيد من البرامج الدراسية والتنقل وزيادة التبادل الطلابي والتعاون الدولي بين البلدان الإفريقية مع قابلية المشاركة في اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتنوع طرق التعلم، وذلك من أجل تحقيق تعليم عالي الجودة بجميع دول القارة وتوافق المؤهلات بين الدول الإفريقية مما يسهل تبادل الخبرات والبرامج الدراسية والطلاب.



وأضافت يوهانسن عيد أن القارة الافريقية بها 54 دولة نصفهم لديهم هيئات ومنظمات لضمان جودة التعليم والاعتماد، وقالت إن هذا يدفعنا لأن نسعى جميعًا بالقارة السمراء إلى توحيد جهودنا للوصول الى رابطة وكيان يجمع كل الجهود ويوحد المعايير، ويدفع مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا للأفضل، خاصة وأن مصر تعد من الدول الرائدة في هذه المبادرة، حيث استضافت الهيئة اجتماعات المبادرة على مدار عامين على هامش المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة سنويا وتواكب هذه الفعاليات مع اهتمام القيادة السياسية في مصر بالعمل على جميع المجالات لعودة مصر الى دورها الريادي بالقارة الإفريقية.



وأكدت يوهانسن عيد أن هذه المبادرة تسعى الى اتساق المعايير الافريقية مع المعايير الأوروبية، مما يقرب القارتين في التعليم وحرية الدراسة، ويوحد شكل الخريجين، ويسهل تحرك العمالة بين الدول.



وقالت إن توحيد المعايير المواصفات والمهارات الخاصة بالخريجين من شأنه أن يعزز التقارب بين البشر رغم اختلاف لغتهم وبلدانهم ولكن يجعلهم متوحدين في العلم والفهم والمهارات والجدارات وهذا سوف يحدث نقلة نوعية في القارة الإفريقية.