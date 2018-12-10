الاتحاد الأوروبي يقدم وحدات متحركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات

أعلن إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن تخصيص الوكالة الألمانية للتعاون، لوحدات متحركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمناطق النائية.



وتابع السفير خلال كلمته، التي ألقاها صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن هذه الوحدات ستكون مهمتها توعية المواطنين بحقوق الإنسان، وإيصال صوتهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان خاصة في المناطق النائية، لتحويل الأفكار والأحلام لآليات تطبيق.



من جانبه قال د. اندرياس كوك، ممثل الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة، إن الحق في الاستمتاع بالحياة من حقوق الإنسان وليس فقط حق التعبير وحق التجمع والتظاهر.



وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ودوره في تدريب العاملين بمجال حقوق الإنسان، وكيفية تقديم الشكاوى للعاملين بمجالات حقوق الإنسان.